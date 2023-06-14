В Госдуме озвучили условие для разрыва дипломатических отношений с США

Депутат Госдумы призвал разорвать отношения с США при поставках ВСУ снарядов с ураном

России следует разорвать дипломатические отношения с США в случае поставок Украине американских танковых снарядов с обедненным ураном. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«В случае, если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов», — отметил он.

По мнению Шеремета, если Вашингтон примет решение о поставках, то тем самым Штаты дадут понять, что не заинтересованы в мире на Украине.

Ранее стало известно, что США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что ими могут оснастить танки Abrams. Белый дом при этом все еще обсуждает вопрос о предоставлении Украине другого оружия, включая кассетные боеприпасы, о которых ранее просил Киев.

Кроме того, сообщалось, что Вашингтон предоставит новый пакет военной помощи Украине на 325 миллионов долларов, в него войдут в том числе средства противовоздушной обороны (ПВО) и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.