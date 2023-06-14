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15:11, 14 июня 2023Россия

Взрыв назвали причиной пожара на российской теплоэлектростанции

161.ru: источник в силовых структурах назвал взрыв причиной пожара на Новочеркасской ГРЭС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Причиной пожара на Новочеркасской государственной районной электростанции (ГРЭС) в Ростовской области стал взрыв. Такую версию порталу 161.ru назвал источник в силовых структурах.

При этом собеседник предпочел не раскрывать причины взрыва. Известно, что в результате происшествия на российской теплоэлектростанции пострадали три человека.

«Пострадали трое мужчин, все трое сейчас находятся у медиков. Огонь охватил уже 400 квадратных метров», — сказал источник.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС, открытое горение на Новочеркасской ГРЭС удалось ликвидировать.

О пожаре на Новочеркасской ГРЭС стало известно в среду, 14 июня. По данным ростовских властей, к тушению были привлечены 46 человек и 15 единиц спецтехники.

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    Анна Щербакова
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