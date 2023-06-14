Президент Молдавии восхитилась воюющими на Украине молдаванами

Президент Молдавии Санду восхитилась молдаванами, воюющими на стороне Украины

Президент Молдавии Майя Санду восхитилась молдаванами, добровольно воюющими на стороне Украины. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

«Я восхищаюсь мужеством и героизмом молдавских добровольцев, которые воюют на Украине и своими решительными действиями защищают не только соседнюю страну, но и мир у нас», — высказалась политик.

При этом «Sputnik Молдова» отмечает, что, согласно закону о гражданстве республики, в полномочия главы государства входит рассмотрение вопроса о лишении гражданства лиц, которые завербовались добровольно в вооруженные силы другой страны.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте. По его словам, Украина стала плацдармом войны против Москвы и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. Кишинев же подстрекают к силовой зачистке Приднестровья.