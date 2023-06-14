Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:02, 14 июня 2023Бывший СССР

Президент Молдавии восхитилась воюющими на Украине молдаванами

Президент Молдавии Санду восхитилась молдаванами, воюющими на стороне Украины

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду восхитилась молдаванами, добровольно воюющими на стороне Украины. Об этом сообщает «Sputnik Молдова» в своем Telegram-канале.

«Я восхищаюсь мужеством и героизмом молдавских добровольцев, которые воюют на Украине и своими решительными действиями защищают не только соседнюю страну, но и мир у нас», — высказалась политик.

При этом «Sputnik Молдова» отмечает, что, согласно закону о гражданстве республики, в полномочия главы государства входит рассмотрение вопроса о лишении гражданства лиц, которые завербовались добровольно в вооруженные силы другой страны.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте. По его словам, Украина стала плацдармом войны против Москвы и ведения подрывной деятельности против Белоруссии. Кишинев же подстрекают к силовой зачистке Приднестровья.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Дом Романовых открестился от ставшего пулеметчиком в зоне СВО потомка императора
    Кадыров выложил фото с Делимхановым после сообщений о его ранении
    В Кремле рассказали о самых представительных гостях ПМЭФ
    Лукашенко рассказал об уничтожении танка Leopard
    Кара Делевинь рассказала о методах борьбы с тревожностью
    Кара Делевинь рассказала о борьбе с наркозависимостью
    Врач Поздняков предупредил об опасности чрезмерного потребления воды
    Россияне смогут получать шенгенские визы онлайн
    В России оценили наличие предпосылок для завершения конфликта на Украине
    Насиловавший приемную дочь в течение четырех лет россиянин пойдет под суд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.