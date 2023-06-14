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01:12, 14 июня 2023Экономика

Греф ответил на вопрос о покупке Сбербанком активов уходящих из России банков

Греф заявил, что Сбербанк не заинтересован в покупке активов уходящих из России банков
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф исключил покупку кредитной организацией активов уходящих из России иностранных банков. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Неинтересно», — ответил Греф на соответствующий вопрос.

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред Центробанка Михаил Сухов предупредил о том, что в ближайшее время из России может уйти большинство иностранных банков. В то же время не будут уходить из страны иностранные банки, капитал которых находится под контролем «дружественных» государств, в том числе — Китая, добавил он.

По словам генерального директора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, окончательный уход иностранных банков из России не сильно скажется на потребителях банковских услуг.

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    Марина Совина
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