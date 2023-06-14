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16:04, 14 июня 2023Среда обитания

Сочи спрогнозировали продолжение ливней и гроз

Синоптик Шувалов заявил, что ливни и грозы в Сочи продолжатся на следующей неделе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ливни и грозы будут продолжаться в Сочи еще в течение нескольких дней. Такой прогноз курортному городу в разговоре с «Известиями» дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что подобные погодные условия на данный момент наблюдаются также на черноморских побережьях Турции и Грузии. По его словам, ливни в Сочи прекратятся в выходные, а затем возобновятся на следующей неделе.

«Эта циклоническая деятельность, которая охватывает практически весь Черноморский бассейн, будет продолжаться еще один-два дня. Затем, в субботу и воскресенье, в районе Сочи возможна небольшая пауза, а с начала недели — опять грозы и осадки ливневого характера. Таким образом, перерыва в дождях, за исключением выходных, практически можно не ждать», — предрек Шувалов.

Ранее из-за проливных дождей в Сочи река Мацеста вышла из берегов. В результате произошло подтопление придомовых территорий, цокольных помещений, автомобилей. Мэр российского города Алексей Копайгородский заявил, что пляжные территории будут временно закрыты.

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    Нина Ташевская
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