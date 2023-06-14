Глава Минобороны Испании отказалась ехать на встречу НАТО

Глава Минобороны Испании Роблес отказалась ехать на встречу министров обороны стран НАТО

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отказалась ехать на встречу министров обороны стран НАТО в знак протеста из-за решения руководства альянса не приглашать испанские оборонные компании на саммит в Вильнюсе. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что Испания также наложила вето на промышленный план, предложенный НАТО, и не изменит свою позицию до тех пор, пока в него не будут включены испанские предприятия. Газета подчеркивает, что в Мадриде недовольны командой генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.