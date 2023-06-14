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19:57, 14 июня 2023Мир

Глава Минобороны Испании отказалась ехать на встречу НАТО

Глава Минобороны Испании Роблес отказалась ехать на встречу министров обороны стран НАТО
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Jon Nazca / Reuters

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес отказалась ехать на встречу министров обороны стран НАТО в знак протеста из-за решения руководства альянса не приглашать испанские оборонные компании на саммит в Вильнюсе. Об этом сообщает Cadena Ser.

Отмечается, что Испания также наложила вето на промышленный план, предложенный НАТО, и не изменит свою позицию до тех пор, пока в него не будут включены испанские предприятия. Газета подчеркивает, что в Мадриде недовольны командой генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга.

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    Виктория Кондратьева
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