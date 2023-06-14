Спрос на туры в Сочи после масштабного потопа в регионе оценили

РСТ: потоп в Сочи не сказался на спросе на туры в регион

Ситуация с проливными дождями и потопом в Сочи не привел к отказам от туров и снижению числа бронирований по этому направлению, а туристы продолжают отдыхать на курортах города. Об этом говорится в пресс-релизе Российского союза туриндустрии (РСТ), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Так, гендиректор сочинской компании «Ривьера» Бэлла Тарасова заявила об отсутствии отказов от броней на туры в Сочи, причем как на ближайшие, так и на дальние даты. Она подчеркнула, что в связи с высоким спросом в марте-апреле этого года «во всех знаковых объектах с хорошим сочетанием цены и качества мест уже не найти».

«Туристы даже не звонят для уточнения ситуации. Сейчас все выкладывают в соцсетях, на фото видно, что погода уже налаживается, шторма нет, поэтому и вопросов не возникает. Затопление случилось на Мацесте, там, где нет никаких туристических объектов, а в центре города люди по-прежнему загорают на пляжах. Народ не беспокоится, все понимают, что это временное явление», — цитируют Тарасову в РСТ.

Слова Тарасовой подтвердила и руководитель PR-департамента компании «Анекс тур» Алены Хитровой. Хитрова отметила, что пока туры в Сочи продаются в прежнем темпе.

«Отказов нет, в целом все штатно. Аналогичная ситуация и по турам в Абхазию — никто не отказывается, продолжают бронировать», — приводит пресс-служба РСТ заявление Хитровой.

14 июня стало известно, что на фоне ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание. Россиянка Анастасия Катташева, отдыхающая в курортном микрорайоне Сочи Мацеста, в беседе с «Лентой.ру» описала последствия потопа фразой «плавали машины».

«Я застала все сразу, так как утром ехали на вокзал. Дороги были перекрыты, минут 40 ждали. МЧС, полиция, скорая помощь — все были на месте, все работали, им спасибо. Конечно, зрелище не очень приятное, там, где затоплены машины были, на Новой Мацесте, люди около скорой стояли в пледах, видимо, были в гуще событий ночью. Когда мы ехали, она уже была в русле, почти по верху, но вся дорога и все вокруг было в деревьях, щепках и так далее. Машины плавали на Новой Мацесте, по-моему, там даже одного магазина не хватает», — сообщила очевидица.