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10:21, 14 июня 2023Россия

Очевидица рассказала о последствиях потопа в Сочи

Очевидица рассказала о последствиях потопа в Сочи фразой «плавали машины»

Фото: Svetlana Gumerova / Unsplash

Россиянка Анастасия Катташева, отдыхающая в микрорайоне Сочи Мацеста, рассказала о последствиях потопа фразой «плавали машины». Об обстановке в городе она рассказала «Ленте.ру».

«Я застала все сразу, так как утром ехали на вокзал. Дороги были перекрыты, минут 40 ждали. МЧС, полиция, скорая помощь — все были на месте, все работали, им спасибо. Конечно, зрелище не очень приятное, там, где затоплены машины были, на Новой Мацесте, люди около скорой стояли в пледах, видимо, были в гуще событий ночью. Когда мы ехали, она уже была в русле, почти по верху, но вся дорога и все вокруг было в деревьях, щепках и так далее. Машины плавали на Новой Мацесте, по-моему, там даже одного магазина не хватает», — сообщила очевидица.

Последствия потопа в Сочи

Анастасия Катташева

14 июня стало известно, что на фоне ливней в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Были подтоплены придомовые территории и офисное здание.

Мэр города Алексей Копайгородский объявил, что пляжные территории в Сочи будут временно закрыты из-за проливных дождей.

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