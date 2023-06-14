Российские войска уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в районе Запорожья

Минобороны сообщило об уничтожении радиолокационной станции ВСУ в районе Запорожья

Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Запорожье. Об этом в среду, 14 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей "П-18"», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск поразили 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также бойцов и военную технику в 137 районах.

Также в Минобороны сообщили, что с 4 июня ВСУ потеряли около 7,5 тысячи человек на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком. Уточняется, что эти цифры не берут в расчет потери противника при применении российскими войсками высокоточного оружия большой дальности и авиации.