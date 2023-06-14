На Украине похищенного из Молдавии судью приговорили к 10 годам заключения
Экс-судью райсуда Киева Чауса приговорили к 10 годам заключения по обвинению во взятке
Бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса приговорили к 10 годам заключения по обвинению во взятке, сообщает РИА Новости.
Приговор вынес судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины, решение инстанции в силу не вступило и может быть обжаловано.
Чауса обвинили в получении взятки еще в 2016 году, однако арестовать не смогли в силу неприкосновенности судьи. Вскоре после этого он бежал в Молдавию.
В 2021 году в Кишиневе его похитили украинские спецслужбы на автомобиле с дипломатическими номерами и доставили в суд.