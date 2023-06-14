Известный ведущий объявил об уходе из популярного телешоу после 42 лет работы

Ведущий Пэт Сейджак объявил об уходе из шоу «Колесо фортуны», где он работал более 40 лет

Известный американский ведущий Пэт Сейджак объявил об уходе из популярного телешоу «Колесо фортуны» после 42 лет работы в нем. Об этом он сообщил во вторник, 13 июня, в соцсети Twitter.

«Что ж, время пришло. Я решил, что 41-й сезон ["Колеса фортуны"], который начинается в сентябре, станет моим последним. Это было замечательное путешествие. В ближайшие месяцы вы услышите от меня еще кое-что», — написал Сейджак.

По информации газеты The New York Times, ведущий, несмотря на заявление об уходе из «Колеса фортуны», где он снимался более 40 лет, планирует некоторое время работать за кадром телешоу: он станет консультантом проекта.

Кто займет пост нового ведущего передачи, пока неизвестно.

Пэт Сейджак вел «Колесо фортуны» с 1981 года. За работу в качестве ведущего этой программы он был трижды удостоен премии «Эмми» в номинации «Выдающийся ведущий игрового шоу». В эфире передачи участники разгадывают кроссворды для того, чтобы выиграть приз. Российским аналогом телеигры является шоу «Поле чудес».