В США рассказали о высоких потерях при наступлении подразделения ВСУ в Запорожье

WP: часть 37-й бригады ВСУ понесла тяжелые потери при наступлении в Запорожской области

Подразделение 37-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесло тяжелые потери в ходе наступления под Великой Новоселкой в Запорожской области, пишет американская газета The Washington Post.

«Нас обстреливали из минометов с трех сторон. Мы ничего не могли сделать», — сказал один из солдат ВСУ, участвовавших в попытке прорыва. В его подразделении было чуть менее 50 человек, 30 не вернулись с поля боя.

Пошедшие в наступление французские колесные танки AMX-10RC оказались слишком легкобронированными, отчего их поставили позади пехоты. «Все ожидали, что у нас будет какая-то поддержка, но, к сожалению, по какой-то причине ее не было», — сказал украинский солдат.

Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel заявило, что потеря Украиной новых образцов западной военной техники — танков Leopard и БМП Bradley произошла из-за «русского огневого мешка», в который украинские военные попали в ходе контрнаступления на запорожском направлении.