Россиян предупредили о подорожании туров за границу

Вице-президент РСТ: туры за границу для россиян с начала июня подорожали на пять процентов

С начала июня 2023 года туры за рубеж из России из-за роста курса иностранных валют подорожали в среднем на пять процентов. О росте стоимости путевок за границу россиян предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, пишет РИА Новости.

«За первую декаду июня произошли изменения курсов валют, что, естественно, повлияло на пересчет стоимости как туристических пакетов, так авиабилетов международного воздушного сообщения, — сообщил эксперт. — Волатильность наблюдается на протяжении уже двух последних кварталов, мы видели изменения даже на 30 процентов».

Специалист подчеркнул, что цены на международные авиабилеты меняются ежедневно и устанавливаются по действующему курсу Центрального банка с округлением на 50 копеек. «Естественно, изменения курса доллара и евро оказывают прямое влияние на конечную стоимость туристических поездок», — указал Горин.

При этом вице-президент РСТ отметил, что в пакетных турах по ряду направлений есть специальные предложения. По его словам, они отчасти дают туристам возможность сэкономить. «Также развитие международной авиаперевозки способствует появлению более бюджетных путевок именно в рамках туристических пакетов», — добавил специалист.

Ранее в июне стало известно, что Европейский союз планирует выдавать новые цифровые шенгенские визы, которые туристы, в том числе россияне, смогут получать онлайн. Соответствующее положение согласовали Совет ЕС и Европарламент.