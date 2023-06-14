Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:30, 14 июня 2023Путешествия

Россиян предупредили о подорожании туров за границу

Вице-президент РСТ: туры за границу для россиян с начала июня подорожали на пять процентов
СюжетЗасуха в Казахстане

Фото: Nomad_Soul / Shutterstock / Fotodom

С начала июня 2023 года туры за рубеж из России из-за роста курса иностранных валют подорожали в среднем на пять процентов. О росте стоимости путевок за границу россиян предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, пишет РИА Новости.

«За первую декаду июня произошли изменения курсов валют, что, естественно, повлияло на пересчет стоимости как туристических пакетов, так авиабилетов международного воздушного сообщения, — сообщил эксперт. — Волатильность наблюдается на протяжении уже двух последних кварталов, мы видели изменения даже на 30 процентов».

Материалы по теме:
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать. Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
Из-за санкций россиянам стало гораздо сложнее путешествовать.Куда теперь могут поехать туристы и что им нужно учесть?
12 марта 2022

Специалист подчеркнул, что цены на международные авиабилеты меняются ежедневно и устанавливаются по действующему курсу Центрального банка с округлением на 50 копеек. «Естественно, изменения курса доллара и евро оказывают прямое влияние на конечную стоимость туристических поездок», — указал Горин.

При этом вице-президент РСТ отметил, что в пакетных турах по ряду направлений есть специальные предложения. По его словам, они отчасти дают туристам возможность сэкономить. «Также развитие международной авиаперевозки способствует появлению более бюджетных путевок именно в рамках туристических пакетов», — добавил специалист.

Ранее в июне стало известно, что Европейский союз планирует выдавать новые цифровые шенгенские визы, которые туристы, в том числе россияне, смогут получать онлайн. Соответствующее положение согласовали Совет ЕС и Европарламент.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости
    Против солиста Rammstein возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании
    Эксперт назвала минусы тренировки «Американского психопата»
    Врач назвала россиянам приводящий к раннему старению кожи напиток
    Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Казани попал на видео
    В МИД рассказали об отношении Франции к России
    Лукашенко предсказал сворачивание западной помощи Киеву
    Россиян предупредили о подорожании туров за границу
    Врач предупредила о риске остаться без волос после модной процедуры
    Магазин в сталинской высотке в Москве разозлил пользователей сети
    Российским нефтяным компаниям пригрозили проблемами из-за цен на бензин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.