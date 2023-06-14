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18:34, 14 июня 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о массовом бегстве мужчин от мобилизации

Телеканал «Аверс» показал сюжет о том, как украинцы уезжают в Польшу от мобилизации

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Волынский телеканал «Аверс» опубликовал сюжет о мужчинах призывного возраста, которые массово уезжают с Украины через пункт пропуска «Устилуг». Некоторые из них платят пограничникам за возможность уехать в Польшу.

«Тут, как рассказали опрошенные нами люди, процветает бизнес: можно купить место в очереди, а можно купить проезд вне очереди у пограничников», — сообщил журналист канала.

Одна из уезжающих рассказала, что местные жители с утра занимают место в очереди, а потом продают его более обеспеченным гражданам. По ее словам, за возможность выехать за границу пограничники берут деньги.

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С начала специальной военной операции украинские власти запретили выезд за границу для мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Но есть исключения для инвалидов, многодетных отцов, волонтеров и некоторых других категорий.

10 июня в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что им удалось раскрыть восемь схем незаконного выезда за рубеж украинских уклонистов.

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    Александр Слабиев
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