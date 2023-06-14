Названа стоимость очков дополненной реальности Apple в России

«Известия»: в России очки Apple Vision Pro оценили в 300-500 тысяч рублей

Российские компании начали собирать предзаказы на гарнитуру Apple Vision Pro и назвали стоимость девайса. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты медиа обратили внимание, что соответствующие сообщения появились на порталах с объявлениями и сайтах интернет-магазинов. Цена очков дополненной реальности Apple составляет от 300 до 500 тысяч рублей.

«В данный момент мы собираем предзаказы на устройство. Для того чтобы стать одним из первых обладателей этого девайса, требуется внести полную предоплату», — сообщил журналистам представитель одного из интернет-магазинов. В «Авито», на сайте которого появились объявления о предзаказе Vision Pro, заявили, что будут блокировать объявления о продаже любых товаров, которые пока что невозможно приобрести.

Представители магазина IQMac, на сайте которого также появилась карточка Vision Pro, отметили, что начали собирать предзаказы на устройство и будут отправлять его покупателям, как только смогут привезти его в Россию. Опрошенный «Известиями» директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин предостерег потребителей от покупки такого вида товаров. «Шанс того, что магазин или продавец, взяв деньги, пропадет с радаров, очень большой», — заключил Волошин.

Корпорация Apple представила шлем смешанной реальности Vision Pro 5 июня. Оцененный в 3499 долларов, или около 290 тысяч рублей, девайс должен появиться в продаже в начале 2024 года.