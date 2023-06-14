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14:18, 14 июня 2023Мир

Эрдоган рассказал о встрече с Пашиняном

Эрдоган заявил о краткой встрече с Пашиняном в Анкаре в день своей инаугурации

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел краткую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 3 июня. Его слова в среду, 14 июня, приводит газета Hürriyet.

По его словам, то, что армянский премьер ответил на приглашение на инаугурацию, стало важным шагом. «Пашинян принял наше приглашение, преодолев множество препятствий, преодолев оппозицию в своей стране. На этой церемонии мы смогли провести лишь краткую встречу с премьер-министром Пашиняном», — рассказал Эрдоган.

Он также назвал важным заявление Армении о том, что она может признать территориальную целостность Азербайджана.

13 июня МИД Азербайджана сообщал, что Ереван и Баку не договаривались о делимитации армяно-азербайджанской границы на основе карты 1975 года. Отмечалось, что в рамках проведенных встреч стороны не достигли согласия по вопросу карт.

Вместе с тем Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян назвал возможным подписание мирного договора с Азербайджаном до конца текущего года. Он указал, что переговоры между Ереваном и Баку ведутся очень интенсивно.

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    Алина Гончарова
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