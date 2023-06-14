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22:04, 14 июня 2023Культура

Режиссер «Вызова» объяснил свое отсутствие на церемонии в Кремле

Режиссер Шипенко объяснил пропуск церемонии вручения госпремий в Кремле участием в съемках
СюжетИзвержение в Исландии:
Клим Шипенко

Клим Шипенко. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Режиссер частично снятого в космосе фильма «Вызов» Клим Шипенко рассказал, почему отсутствовал на торжественной церемонии вручения Государственной премии в области литературы и искусства 2022 года в Кремле. Его слова приводит ТАСС.

Шипенко объяснил свое отсутствие на церемонии в Кремле участием в съемках. «Был на съемках [сиквела] "Холопа"», — отметил он. Режиссер рассказал, что накануне он завершил этот этап в Санкт-Петербурге. Предполагается, что «Холоп-2» выйдет в кинотеатрах в декабре 2023 года.

Ранее создатели фильма «Вызов» получили госпремию. Награды удостоились режиссер Клим Шипенко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд. Торжественная церемония награждения прошла 12 июня в Кремле.

«Вызов» стал самым кассовым среди российских проектов, выходивших в прокат в России не в Новый год и не в уик-энд вокруг него.

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    Марина Совина
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