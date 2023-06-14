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19:35, 14 июня 2023Россия

Пожар на крыше пятиэтажного жилого дома в Казани попал на видео

В Казани загоревшаяся крыша жилой пятиэтажки попала на видео
СюжетПожары в Якутии

Пожар произошел в жилом пятиэтажном доме в Казани — загорелась кровля здания. Видео с возгоранием опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Отмечается, что дом находится около Чеховского рынка. Изначально загорелась одна из квартир на пятом этаже, затем огонь распространился на кровлю.

На кадрах видно бушующий огонь, который охватил почти всю крышу дома. От здания поднимается черный столб дыма. Также можно заметить обугленные стены около окна на пятом этаже.

Ранее в Москве произошел пожар на рынке «Садовод». На опубликованных кадрах видно возгорание одного из павильонов, находящегося на шестой линии. Недалеко от огня развешаны вещи. Судя по кадрам, около места пожара находится большое количество людей.

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    Никита Абрамов
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