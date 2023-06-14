Захарова прокомментировала слова Столтенберга о последствиях победы России

Захарова обвинила в мировом терроре «клоунов под эгидой НАТО» после слов Столтенберга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о последствиях победы России в конфликте на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что мир станет опаснее, если Россия победит. Он также отметил, что специальная военная операция стала «нападением не только на Украину, а также и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

«На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось», — написала Захарова. По ее словам, в настоящее время «группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир».

Ранее Столтенберг заявил, что победа российского президента Владимира Путина «воодушевит другие страны, включая Китай». Он также рассказал, что попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции российской армии стали испытанием для Киева. По мнению генсека альянса, Украина нуждается в продолжении военных поставок НАТО.