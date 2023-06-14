Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 14 июня 2023Мир

Западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS

Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Участники заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из западных стран вышли из зала во время того, как российские представители начали показывать осколки от снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом рассказал глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

По его мнению, такое неожиданное действие со стороны западных делегатов доказывает, «что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада» ко всему происходящему на Украине. На заседании Россия хотела показать, что европейцы потакают «бесчеловечной политике» Киева — для этого было решено показать осколки от снарядов HIMARS.

Гаврилов добавил, что российская сторона задала прямой вопрос на заседании ОБСЕ: «Как бы отреагировали западные коллеги, если бы что-то подобное было содеяно в отношении, скажем, англичан в Ирландии, (…) итальянцев в Швейцарии, шведов в Финляндии?» После этого иностранные делегации начали покидать зал.

«Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа, так они и сделали», — утверждает Гаврилов. Российский дипломат указал, что произошедшее «вновь подтверждает, что страны Запада — не просто спонсоры» Киева, но и участники «творимого в течение девяти лет беспредела в Донбассе».

Кроме того, дипломат призвал страны Запада изменить свой образ действий в конфликте на Украине, иначе масштаб последствий станет сложно вообразить. В пример он привел возрастающее число жертв в Херсонской области. Тем временем в Азии, Африке, Латинской Америке, да и во всем мире, видят, что «цивилизованная Европа поддерживает акты терроризма».

В заключение Гаврилов добавил, что при необходимости Россия покажет на заседании ОБСЕ не только боеприпасы HIMARS, но и трофейный немецкий танк Leopard из зоны спецоперации. Тогда же дипломат предположил, что подобные демонстрации должны повлиять на европейцев.

В июне заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев призвал страны Европы честно и объективно посмотреть на конфликт на Украине. Он также напомнил представителям ОБСЕ и ООН о необходимости избегать резких и политизированных оценок, а также недостоверной информации и фактов, вызывающих сомнение.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко рассказал о договоренностях России и Украины по «аренде Крыма». Как на это отреагировали в Кремле?
    Описана зависимость Apple от Китая
    В НАТО обсудят сдерживание России
    На Украине рассказали о массовом бегстве мужчин от мобилизации
    Устраивающий откровенные вечеринки отель 16+ в Турции начнет пускать детей
    Против солиста Rammstein возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании
    Стоимость самого дорогого бренда в мире резко упала
    Артем Михалков вспомнил свое советское детство
    Лукашенко рассказал о реальном отношении Путина к Зеленскому
    Кардиолог подсказала альтернативы вредным для сердца продуктам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.