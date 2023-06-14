Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS

Участники заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из западных стран вышли из зала во время того, как российские представители начали показывать осколки от снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которыми Украина обстреливает Донецк. Об этом рассказал глава делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов, пишет РИА Новости.

По его мнению, такое неожиданное действие со стороны западных делегатов доказывает, «что им просто невыносимо слышать реальные факты, подтверждающие причастность Запада» ко всему происходящему на Украине. На заседании Россия хотела показать, что европейцы потакают «бесчеловечной политике» Киева — для этого было решено показать осколки от снарядов HIMARS.

Гаврилов добавил, что российская сторона задала прямой вопрос на заседании ОБСЕ: «Как бы отреагировали западные коллеги, если бы что-то подобное было содеяно в отношении, скажем, англичан в Ирландии, (…) итальянцев в Швейцарии, шведов в Финляндии?» После этого иностранные делегации начали покидать зал.

«Проще убежать, оставив поставленные нами вопросы без ответа, так они и сделали», — утверждает Гаврилов. Российский дипломат указал, что произошедшее «вновь подтверждает, что страны Запада — не просто спонсоры» Киева, но и участники «творимого в течение девяти лет беспредела в Донбассе».

Кроме того, дипломат призвал страны Запада изменить свой образ действий в конфликте на Украине, иначе масштаб последствий станет сложно вообразить. В пример он привел возрастающее число жертв в Херсонской области. Тем временем в Азии, Африке, Латинской Америке, да и во всем мире, видят, что «цивилизованная Европа поддерживает акты терроризма».

В заключение Гаврилов добавил, что при необходимости Россия покажет на заседании ОБСЕ не только боеприпасы HIMARS, но и трофейный немецкий танк Leopard из зоны спецоперации. Тогда же дипломат предположил, что подобные демонстрации должны повлиять на европейцев.

В июне заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарев призвал страны Европы честно и объективно посмотреть на конфликт на Украине. Он также напомнил представителям ОБСЕ и ООН о необходимости избегать резких и политизированных оценок, а также недостоверной информации и фактов, вызывающих сомнение.