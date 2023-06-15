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12:53, 15 июня 2023Силовые структуры

Российского мичмана осудили на два года по делу о пожаре на «Адмирале Кузнецове»

В Мурманске суд приговорил мичмана к 2 годам за пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Гарнизонный военный суд в Мурманске приговорил члена экипажа единственного в России авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» мичмана Илью Чапаева к двум годам колонии-поселения из-за пожара на судне. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Чапаева признали виновным в халатности с тяжкими последствиями. При этом суд установил, что он спас троих моряков, а потом пытался тушить горящий отсек, пока сам не получил тяжелый ожог легких.

По версии следствия, пожар случился из-за халатности мичмана, который должен был следить за проводимыми в трюме сварочными работами. В своем последнем слове моряк заявил, что до сих пор переживает из-за произошедшего в 2019 году пожара и готов принять любое решение суда.

Суд над другим фигурантом этого дела — сварщиком 35-го судоремонтного завода Арстаном Бегмановым — прошел в мае. Его приговорили к четырем годам колонии, несмотря на то, что он не признал свою вину.

19 декабря 2019 года на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» во время ремонта произошел пожар. Суд установил, что Бегманов случайно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу, из-за чего загорелась пропитанная соляркой и мазутом ветошь. Пожар в машинном отделении нанес Минобороны России ущерб в размере 600 миллионов рублей.

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