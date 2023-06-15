Врач назвал помогающий избежать опасности для жизни анализ

Диетолог Бобровский: чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно следить за липидограммой

Чтобы избежать опасных для жизни заболеваний сердца и сосудов, нужно регулярно делать один анализ, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский. О помогающем избежать печальных последствий исследовании он поговорил с радио Sputnik.

Бобровский объяснил, что для профилактики инсульта и инфаркта как минимум раз в год нужно делать липидограмму, чтобы следить за уровнем холестерина. «Это анализ крови, в рамках которого можно посмотреть на соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина. Липидограмма позволяет получить коэффициент атерогенности (показатель, характеризующий вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний)», — сказал он.

Врач назвал анализ важным для мужчин и женщин после 40 лет даже при отсутствии жалоб. «Если на липидограмме все в порядке, то можно делать анализ раз в год. Если не все в порядке, то надо проверяться чаще и исправлять ситуацию», — рекомендовал Бобровский.

По его словам, липидограмма нужна для выявления «тихих» заболеваний — например, атеросклероза, который может долго не давать о себе знать. «То есть бляшки атеросклеротические растут, сосуды сужаются, а человеку не больно, он живет как ни в чем не бывало. Но в один момент происходит инсульт, инфаркт или формируется и отрывается тромб. Катастрофа наступает моментально», — предупредил Бобровский.

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