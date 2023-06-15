Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:14, 15 июня 2023Забота о себе

Врач назвал помогающий избежать опасности для жизни анализ

Диетолог Бобровский: чтобы избежать инсульта и инфаркта, нужно следить за липидограммой

Фото: Nguyen Hiep / Unsplash

Чтобы избежать опасных для жизни заболеваний сердца и сосудов, нужно регулярно делать один анализ, рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский. О помогающем избежать печальных последствий исследовании он поговорил с радио Sputnik.

Бобровский объяснил, что для профилактики инсульта и инфаркта как минимум раз в год нужно делать липидограмму, чтобы следить за уровнем холестерина. «Это анализ крови, в рамках которого можно посмотреть на соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина. Липидограмма позволяет получить коэффициент атерогенности (показатель, характеризующий вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний)», — сказал он.

Врач назвал анализ важным для мужчин и женщин после 40 лет даже при отсутствии жалоб. «Если на липидограмме все в порядке, то можно делать анализ раз в год. Если не все в порядке, то надо проверяться чаще и исправлять ситуацию», — рекомендовал Бобровский.

Материалы по теме:
«Ощущение, что начинается слабоумие» Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
«Ощущение, что начинается слабоумие»Россияне месяцами не могут оправиться после COVID-19. Почему их мучают депрессия и головные боли?
8 апреля 2021
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось» В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
«Их просто выписывают на улицу, зашив сикось-накось»В России изменили правила помощи раковым больным. Чего теперь боятся врачи и пациенты?
19 апреля 2021

По его словам, липидограмма нужна для выявления «тихих» заболеваний — например, атеросклероза, который может долго не давать о себе знать. «То есть бляшки атеросклеротические растут, сосуды сужаются, а человеку не больно, он живет как ни в чем не бывало. Но в один момент происходит инсульт, инфаркт или формируется и отрывается тромб. Катастрофа наступает моментально», — предупредил Бобровский.

Ранее врач-аритмолог и кардиохирург Юрий Запрягаев развеял главные популярные заблуждения, связанные с мерцательной аритмией, и рассказал о ее скрытой опасности. Первый из таких мифов, уточнил он, — заблуждение, что учащенное и сбитое сердцебиение неопасно.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Песков ответил на слова Подоляка про массовое убийство русских
    Сроки ремонта «Адмирала Григоровича» определят после осмотра
    Застрявшая в лобовом стекле самолета огромная птица попала на видео
    Женщина сбросила 24 килограмма за год и рассказала о своем пути
    Парикмахер раскрыла действенные способы отрастить волосы
    Часть швейцарских депутатов проигнорировала выступление Зеленского
    Стас Пьеха раскрыл ставший причиной госпитализации диагноз
    Вора в законе Пичугу приговорили к пожизненному лишению свободы
    Грузовой дрон привез лекарства в российскую деревню и вернулся с подарком
    Россиян предупредили о риске попасть под суд за деревья на даче
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.