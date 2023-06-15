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11:02, 15 июня 2023Забота о себе

Названы причины апатии и способы вернуть в жизнь радость

Психотерапевт Бейтеп: утратить способность радоваться можно из-за соцсетей и переработок

Фото: Anthony Tran / Unsplash

Утратить способность радоваться жизни можно из-за чрезмерного увлечения социальными сетями, переработок и психических заболеваний, считает психотерапевт, специалистка по когнитивно-поведенческой терапии Сара Бейтеп. В интервью изданию HuffPost она назвала причины уныния и способы избавиться от него.

По словам Бейтеп, состояние, при котором человек не может радоваться вещам, ранее приносившим счастье, называется ангедония. В отличие от апатии, которая является всепоглощающим чувством, при ангедонии человек теряет интерес к одной или нескольким сферам жизни. «Социальная ангедония может означать, что вместо нетерпения перед днем рождения друга, вы чувствуете оцепенение от перспективы идти на праздник. Физическая ангедония приводит к утрате восторга от любимой пищи», — объяснила специалистка.

Чтобы вернуть радость жизни Бейтеп посоветовала предпринять несколько шагов. В первую очередь она призвала меньше сидеть в соцсетях. По ее словам, их алгоритмы устроены таким образом, что пользователи постоянно ощущают всплески дофамина. Со временем это приводит к привыканию и потере способности получать удовольствие от реальной жизни.

Кроме того, Бейтеп предложила четко и строго разграничить профессиональную и личную жизнь. По мнению психотерапевта, привычка постоянно работать сверхурочно, пропускать обеденные перерывы и решать рабочие вопросы по выходным рано или поздно приведет к утрате способности наслаждаться жизнью.

Если справиться с симптомами ангедонии самостоятельно не получается, Бейтеп рекомендовала обратиться за помощью к специалисту по психическому здоровью. Психотерапевт предупредила, что в некоторых случаях отсутствие радости может быть симптомом серьезных заболеваний: депрессии или тревожного расстройства.

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    Екатерина Улитина
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