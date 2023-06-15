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12:22, 15 июня 2023Бывший СССР

Названо условие вступления Белоруссии в украинский конфликт

Политолог Асафов: Белоруссия может стать участницей украинского конфликта в случае угрозы
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белоруссия может стать участницей украинского конфликта в случае возникновения прямой угрозы собственной безопасности, например, непосредственной атаки на свою территорию со стороны одного из соседей. Тем не менее, вероятность этого невелика. Необходимое условие в разговоре с «Лентой.ру» назвал политический аналитик Александр Асафов.

«Атака на Белоруссию со стороны Украины или других соседей привела бы к изменению ситуации со статусом страны в рамках конфликта. Она и так помогает России в рамках Союзного государства, предоставляет полигоны, разделяет цели России. Но, что касается внешних актов, без непосредственной угрозы собственной государственности, страна не станет вступать в конфликт», — уверен Асафов.

Политолог заметил, что непосредственная атака на территорию Белоруссии крайне маловероятна, но президенту страны Александру Лукашенко выгодно регулярно упоминать о такой угрозе, поскольку это добавляет ему политических очков. Однако украинские и другие акторы, по мнению Асафова, понимают риски такого шага и вряд ли на него пойдут.

«У нас с Белоруссией в любом случае есть взаимодействие в рамках Союзного государства, в том числе, военно-техническое. При необходимости, все вопросы решаются», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее пограничный комитет Белоруссии заявил о сбитии украинского беспилотника в Гомельской области в конце мая 2023 года. Для уничтожения беспилотника сотрудники применили штатное вооружение, в результате чего произошла детонация элемента, закрепленного на БПЛА.

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