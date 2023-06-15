69-я параллель
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18:32, 15 июня 202369-я параллель

Российские ученые продолжат поиск уничтожающих бактерии вирусов в Арктике

Группа российских ученых запланировала новую экспедицию по поиску бактериофагов в Арктике

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Группа российских ученых запланировала новую экспедицию по поиску бактериофагов (вирусов, уничтожающих бактерии) в Арктике. Об этом в комментарии «Российской газете» сообщил сотрудник Института экспериментальной медицины Санкт-Петербурга Артемий Гончаров.

По словам Гончарова, новая научная экспедиция в северные широты запланирована на конец июня 2023 года. Он уточнил, что искать бактериофагов будут в том числе под водой, а также на ледниках.

Предыдущие исследования уже показали, что в арктических почвах присутствует ДНК новых, неизученных ранее бактериофагов — их нашли на островах Новой земли.

«Биологи прямо от трапа начинают изучать каждый квадратный метр суши, а микробиологи совершают многокилометровые броски», — рассказал ученый.

Ранее сообщалось, что команда канадских специалистов из Университета Макмастера создала инновационный дезинфицирующий спрей для очистки пищевых продуктов на основе бактериофагов.

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    Марк Леонов
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