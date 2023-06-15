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18:11, 15 июня 2023Россия

В России медработница сбросила неходячего пациента на пол и попала на видео

В Волжском сотрудница травмпункта сбросила неходячего пациента на пол и попала на видео
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В городе Волжском Волгоградской области сотрудница травмпункта сбросила неходячего пациента на пол и попала на видео. Снятый в учреждении ролик опубликовал сайт V1.RU.

На кадрах женщина в медицинском халате ругает сидящего на кровати мужчину, на ноге которого можно заметить наложенную шину. «Пошел вон», — говорит она и толкает мужчину, после чего он теряет равновесие и падает на пол. Сотрудница не пытается оказать ему помощь и уходит.

Главврач учреждения заявил о недопустимости подобного обращения с пациентами и сообщил о намерении отстранить сотрудницу от работы на период проведения проверки. Помимо этого, медработника пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Дагестане медсестра избила санитарку за чтение религиозной литературы. Конфликт между медиками произошел в республиканской клинической больнице. Поводом к нему якобы стало то, что санитарка совершала намаз, игнорируя исполнение своих должностных обязанностей.

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    Алан Босиков
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