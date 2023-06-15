Наряд Киркорова на ПМЭФ раскритиковали в сети с фразой «чучело огородное»

Костюм певца Филиппа Киркорова на ПМЭФ раскритиковали в сети с фразой «чучело огородное»

Наряд российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) раскритиковали в сети с фразой «чучело огородное». Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певец предстал в черном брючном костюме, украшенном многочисленными бумажными самолетиками. Образ артист дополнил массивными ботинками, солнцезащитными очками, белыми шляпой и сумкой, а также серебристыми кольцами и нашейными цепями. При этом он указал, что костюм был изготовлен американским модельером Вирджилом Абло, сотрудничавшим с французским брендом Louis Vuitton.

Подписчики высказались о внешнем виде исполнителя в комментариях. «Чучело огородное. Жалкий старпер», «Какой безвкусный костюм», «Ну что за одежда? Может, скинемся и купим тебе?», «Жалкое зрелище», «Пожалуйста, снимите это», «Шапито», «Вот кто одевается хуже всех», — заявили пользователи сети.

В мае Филипп Киркоров вновь обратился к пластическому хирургу с фразой «лучшее впереди». На размещенных кадрах певец предстал в обществе звездного доктора Тимура Хайдарова, клинику которого он повторно посетил. Артист и медик рассказали, что зрителей вскоре ждет «сенсация», однако не стали раскрывать ее подробности.