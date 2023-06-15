Правительство пообещало увеличить зарплату воспитателям детсадов на 30 процентов

Правительство решило увеличить зарплату воспитателям детсадов на 30 процентов к 2026 году

Средняя зарплата педработников учреждений дошкольного образования в России вырастет более чем на 30 процентов к 2026 году. Об этом говорится в докладе правительства Федеральному собранию РФ о реализации государственной политики в сфере образования, передает ТАСС.

При этом, согласно приведенной в докладе информации, по итогам 2022 года средняя зарплата педработников составила 43,1 тысячи в месяц. В 2026 году она прогнозируется на уровне 58,1 тысячи в месяц.

Ранее россиянам назвали сферы с самым активным ростом зарплат. За последние полгода зарплаты своим сотрудникам чаще всего повышали компании из сферы логистики (71 процент), производства (62 процента) и услуг (62 процента). Такие данные приводит сервис SuperJob.

Опрос Промсвязьбанка (ПСБ) и «Опоры России» ранее также показал рост зарплат среди сотрудников малых и средних предприятий. Во ВНИИ труда это объяснили дефицитом кадров. Отмечалось, что в некоторых сегментах экономики в России создается «рынок труда соискателя», когда денежный фактор выступает одним из главных способов привлечь нужного сотрудника.