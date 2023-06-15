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16:14, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Мужчина сфабриковал свои похороны и прилетел на них на вертолете

Блогер Бертен инсценировал свои похороны, чтобы научить родственников ценить друг друга

TikTok-блогер из Бельгии Дэвид Бертен сфабриковал свои похороны и прилетел на церемонию прощания на вертолете. Как рассказывает Sky News, на такой розыгрыш он решился, чтобы научить родственников лучше относиться друг к другу.

По словам Бертена, в последнее время он ощущал, что родственники недостаточно его ценят, и ему хотелось продемонстрировать близким, насколько важно не забывать друг о друге. «Я хотел преподать им урок и показать, что не следует ждать, пока кто-то уйдет из жизни, чтобы встретиться с ним», — объяснил 45-летний блогер.

Об инсценировке изначально знала только жена Бертена. Как отмечает Indy100, дети в течение нескольких дней считали, что их отец действительно ушел из жизни. В этот период его дочь опубликовала в соцсетях пост, в котором высказалась о кончине родителя. «Покойся с миром, папочка. Я никогда не перестану о тебе думать. Почему жизнь так несправедлива?» — написала она. Спустя какое-то время Бертен раскрыл детям правду.

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На прощание пришли многие друзья и члены семьи мужчины. Однако когда они ожидали начала церемонии, рядом приземлился вертолет, из которого вышел Бертен со съемочной группой. Некоторые присутствующие сразу же подбежали к нему, в то время как другие остались на месте и выглядели растерянными.

Мужчина заверил, что некоторые члены семьи, включая тех, кто не побывал на инсценированных похоронах, после пранка стали чаще общаться с ним. Вместе с тем блогер признался, что поначалу, когда его семье стали поступать сообщения от скорбящих близких, он пожалел о содеянном и даже хотел отменить розыгрыш.

Ранее пользовательница TikTok показала оригинальный способ мести бойфренду за измену. Блогерша порекомендовала обманутым девушкам спрятать креветки в карнизе для штор в квартире неверного партнера.

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