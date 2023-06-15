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00:31, 15 июня 2023Россия

Стало известно об отсутствии превышений нормативов по радиации на ЗАЭС

Глава ФМБА Скворцова заявила, что превышений нормативов по радиации на ЗАЭС нет
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Globallookpress.com

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что превышения нормативов по радиации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствуют, ситуация находится под контролем. Ее слова приводит ТАСС.

«Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем», — уточнила Скворцова.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывели из строя все подстанции, которые обслуживали Запорожскую атомную электростанцию. Таким образом электроэнергия в настоящее время не идет с ЗАЭС в направлении Крыма, Херсонской, а также Запорожской областей.

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    Марина Совина
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