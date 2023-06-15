Стало известно об отсутствии превышений нормативов по радиации на ЗАЭС

Глава ФМБА Скворцова заявила, что превышений нормативов по радиации на ЗАЭС нет

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что превышения нормативов по радиации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отсутствуют, ситуация находится под контролем. Ее слова приводит ТАСС.

«Идет мониторинг всех радиационных рисков, все спокойно, нигде нет никаких превышений нормативов, ситуация под контролем», — уточнила Скворцова.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывели из строя все подстанции, которые обслуживали Запорожскую атомную электростанцию. Таким образом электроэнергия в настоящее время не идет с ЗАЭС в направлении Крыма, Херсонской, а также Запорожской областей.