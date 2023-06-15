Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что готова приехать на Украину уже завтра

Президент Грузии Зурабишвили заявила, что готова приехать на Украину «уже завтра», если получит приглашение от украинского коллеги Владимира Зеленского. Ее слова приводит «Украинская правда».

«Я всегда была готова приехать [на Украину]. И сегодня тоже готова. Поэтому, если вы передадите сообщение, я могу приехать уже завтра», — сказала она.

Зурабишвили также объяснила, почему Зеленский до сих пор не пригласил ее в республику. По ее словам, причина заключается в не совсем удовлетворительных отношениях между правительственными кругами на текущем этапе. Президент Грузии отметила, что чувствует последствия этого.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что призывы Киева заблокировать российские банковские и иные активы на территории Грузии выглядят как попытка открыть «второй фронт». По его словам, Тбилиси пытаются спровоцировать на какую-то полемику. Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что расширение НАТО стало одной из причин начала конфликта на Украине,