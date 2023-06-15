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05:00, 15 июня 2023Из жизни

Модель OnlyFans уличила Канье Уэста в намеренных поисках жены из одной страны

23-летняя модель OnlyFans рассказала о попытке Канье Уэста познакомиться с ней

Фото: IMAGO / Hoo-me.com / MediaPunch / Globallookpress.com

23-летняя австралийская модель сайта для взрослых OnlyFans Микаэла Теста рассказала о попытке 46-летнего американского рэпера Канье Уэста познакомиться с ней. Девушку, которая уличила музыканта в поисках жены из Австралии, цитирует Daily Mail.

Отвечая на вопрос ведущих подкаста White Fox After Hours об известных знакомых, Микаэла рассказала, что Уэст написал ей личное сообщение на ее странице в одной из социальных сетей. После этого они якобы недолго переписывались в мессенджере WhatsApp. «Он теперь женат, так что я могу это сказать. Я получила его номер, написала ему. Это все, что было. А потом он начал встречаться с австралийкой и писал еще одной австралийской девчонке, моей знакомой», — вспомнила она.

Микаэла предположила, что Уэст намеренно искал девушку из одной страны — Австралии. «Может быть, он все время переписывался с австралийками. Хотел себе австралийку!» — посмеялась она.

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Канье Уэст в данный момент женат на 28-летней австралийской дизайнерше Бьянке Цензори. Как сообщали СМИ, свадьбу они сыграли свадьбу в январе 2023 года.

Ранее Канье Уэст использовал голую женщину в качестве подставки для суши во время дня рождения и вызвал скандал в сети. Такой стиль подачи блюда называется нетаймори. Считается, что он появился в Японии XVI-XIX веков.

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    Александра Лисица
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