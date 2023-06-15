В Иркутской области сотрудники ДПС спасли получившую травму ноги беременную косулю

В Иркутской области сотрудники ДПС спасли беременную косулю, которую обнаружили у дороги на въезде в областной центр. Об этом сообщает местный портал IrkutskMedia.

По информации издания, животное, которое лежало на обочине, получило травму ноги вследствие наезда транспортного средства. Сотрудники ДПС Артур Колусовский и Артур Тарарков погрузили особь в патрульную машину и доставили в питомник, где ей оказали необходимую помощь.

Известно, что на данный момент жизни и здоровью животного, а также ее будущему потомству, ничего не угрожает.

Ранее в июне в Новосибирске также спасли лося, который случайно упал в колодец у стрелочного завода. Провалившееся в яму животное обнаружили работники завода. Выяснилось, что лось просидел в колодце три дня.