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15:13, 15 июня 2023Моя страна

В Иркутской области сотрудники ДПС спасли беременную косулю

В Иркутской области сотрудники ДПС спасли получившую травму ноги беременную косулю
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Gaith Shalan / Unsplash

В Иркутской области сотрудники ДПС спасли беременную косулю, которую обнаружили у дороги на въезде в областной центр. Об этом сообщает местный портал IrkutskMedia.

По информации издания, животное, которое лежало на обочине, получило травму ноги вследствие наезда транспортного средства. Сотрудники ДПС Артур Колусовский и Артур Тарарков погрузили особь в патрульную машину и доставили в питомник, где ей оказали необходимую помощь.

Известно, что на данный момент жизни и здоровью животного, а также ее будущему потомству, ничего не угрожает.

Ранее в июне в Новосибирске также спасли лося, который случайно упал в колодец у стрелочного завода. Провалившееся в яму животное обнаружили работники завода. Выяснилось, что лось просидел в колодце три дня.

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    Майя Пономаренко
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