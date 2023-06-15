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20:14, 15 июня 2023Спорт

Макрона раскритиковали за слова о желании убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Марин Ле Пен раскритиковала Макрона за слова о желании убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Фото: JB Autissier / Globallookpress.com

Французский политик Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о желании убедить нападающего Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Ее цитату приводит France Info.

«Не кажется ли вам, что у французов сегодня достаточно проблем, на которые президенту стоило бы направить все свои силы вместо того, чтобы вмешиваться в то, что его не касается?» — сказала Ле Пен. Она добавила, что Макрон сделал это заявление не ради футболиста или болельщиков команды, а ради себя.

14 июня Макрон рассказал, что хочет уговорить Мбаппе остаться в ПСЖ. «У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться», — ответил президент на вопрос болельщика о том, продолжит ли футболист играть за клуб.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком мадридского «Реала», однако продлил контракт с ПСЖ.

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    Андрей Стрельцов
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