Макрона раскритиковали за слова о желании убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Марин Ле Пен раскритиковала Макрона за слова о желании убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Французский политик Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эммануэля Макрона за слова о желании убедить нападающего Килиана Мбаппе остаться в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Ее цитату приводит France Info.

«Не кажется ли вам, что у французов сегодня достаточно проблем, на которые президенту стоило бы направить все свои силы вместо того, чтобы вмешиваться в то, что его не касается?» — сказала Ле Пен. Она добавила, что Макрон сделал это заявление не ради футболиста или болельщиков команды, а ради себя.

14 июня Макрон рассказал, что хочет уговорить Мбаппе остаться в ПСЖ. «У меня нет сенсационных новостей, но я постараюсь этого добиться», — ответил президент на вопрос болельщика о том, продолжит ли футболист играть за клуб.

За парижан Мбаппе выступает с 2018 года. Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2024 года с опцией продления на один сезон. Весной 2022-го он мог стать игроком мадридского «Реала», однако продлил контракт с ПСЖ.