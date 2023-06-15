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21:35, 15 июня 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении украинского военного Ми-8 в Херсонской области

РИА: российские зенитчики сбили украинский военный вертолет Ми-8 в Херсонской области

Зенитчики подразделения группировки войск «Днепр» сбили украинский военный вертолет Ми-8 неподалеку от села Михайловка в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал осведомленный источник.

По его словам, два вертолета обстреляли село Сергеевка неуправляемыми ракетами, но промахнулись. Впоследствии одна из боевых машин была сбита из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла», при этом ее поразили, когда пилот уже удалялся в сторону аэродрома.

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    Марина Совина
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