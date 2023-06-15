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14:00, 15 июня 2023Россия

Российская система ПВО сбила украинский Су-27 в небе над ДНР

Минобороны: система ПВО сбила украинский истребитель Су-27 в районе Краматорска
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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российские средства ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Донецкой народной республикой (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был уничтожен в районе города Краматорск, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, представитель Минобороны заявил об уничтожении двух украинских диверсионно-разведывательных групп на купянском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин обозначил целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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    Алан Босиков
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