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12:51, 15 июня 2023Россия

В Кремле ответили на вопрос о проверке Ельцин-центра Минюстом

Пресс-секретарь Песков заявил, что в Кремле не в курсе проверки Ельцин-центра Минюстом
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе проверок Ельцин-центра Минюстом. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, в Кремле не знают, что стало поводом для проверок. «Но, с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

О проверке Ельцин-центра в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента стало известно 15 июня. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.

В пресс-службе Ельцин-центра «Ленте.ру» заявили, что уверены в прохождении проверки. Там отметили, что полностью соблюдают российские законы и отчитываются об этом в контролирующие органы.

Ельцин-центр был создан в 2008 году на родине Бориса Ельцина — в Екатеринбурге. Его основной задачей стало сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х. Центр задумывался как общественно-политическая организация, которая поможет построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

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    Константин Лысяков
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