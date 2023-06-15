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12:22, 15 июня 2023Россия

В Ельцин-центре отреагировали на проверку Минюста на деятельность иноагента

В Ельцин-центре сообщили, что готовы к проверке Минюста на деятельность иноагента
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Елена Ельцова / Коммерсантъ

В Ельцин-центре уверены, что пройдут проверку Министерства юстиции на предмет деятельности иноагента. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщили в пресс-службе учреждения. Там отметили, что полностью соблюдают российские законы и отчитываются об этом в контролирующие органы.

В Ельцин Центре спокойно отнеслись к информации, распространенной в СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко

пресс-служба Ельцин-центра

«Вся наша деятельность — и содержательная, и финансовая — осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 "О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации" и нашим уставом. Вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте президентского центра. Ежегодно мы отчитываемся о деятельности Ельцин-центра, в том числе финансовой, перед попечительским советом, состав которого опубликован на сайте Yeltsin.ru. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин-центра иностранным агентом нет и быть не может», — заявили в пресс-службе.

15 июня заместитель министра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщил о начале проверки Ельцин-центра в Екатеринбурге.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что Ельцин-центру следовало бы «подправить идеологию». При этом он подчеркнул, что выступает против закрытия учреждения.

Ельцин-центр был создан в 2008 году в Екатеринбурге. Основная его задача — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х, говорится на сайте учреждения. Центр задумывался как общественно-политическая организация, которая поможет построению правового государства, изучению и развитию института президентства в России.

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    Мария Сметанина
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