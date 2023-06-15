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14:07, 15 июня 2023Среда обитания

Путин запустил движение на обходах Аксая и Краснодара

Президент России Путин запустил движение на обходах Аксая и Краснодара
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции запустил автомобильное движение на обходе города Аксай в Ростовской области и дальнем западном обходе города Краснодар в Краснодарском крае. Об этом говорится на сайте Кремля.

В церемонии принял участие вице-премьер Марат Хуснуллин. Он попросил у президента разрешение на запуск. Глава государства также поблагодарил за работу всех строителей и рабочих.

По данным ТАСС, новые дороги позволят разгрузить подъезды к Ростову-на-Дону и Краснодару от транзитного потока и помогут улучшить экологическую ситуацию в городах.

Ранее замдиректора департамента строительства правительства Григорий Волков заявил, что автомобильные дороги в обход четырех городов России могут построить раньше срока. Речь шла о трассах для объезда Астрахани, Дербента, Хасавюрта и Грозного.

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    Нина Ташевская
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