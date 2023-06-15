Стало известно о новом пакете помощи ВСУ от стран НАТО

Норвегия и Дания передадут ВСУ 9 тысяч артиллерийских снарядов, взрывателей и зарядов

Норвегия и Дания договорились передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) 9 тысяч артиллерийских снарядов, взрывателей и пороховых зарядов к ним. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны Норвегии.

«У украинцев по-прежнему есть большая и острая потребность в боеприпасах. Дания вместе с другими странами ЕС и НАТО находится в процессе разработки ряда различных мер. Вместе с Норвегией мы теперь можем отправить более 9 тысяч полных артиллерийских снарядов», — заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Как стало известно из сообщения норвежского военного министерства, Норвегия предоставит сами снаряды, а Дания — взрыватели и пороховые заряды.

Ранее сообщалось, что Пентагон готовит выделение нового пакета военной помощи Украины на два миллиарда долларов. По словам представителей администрации США, уже в пятницу, 16 июня, американское оборонное ведомство объявит о долгосрочном пакете вооружений для Киева, включая боеприпасы для систем противовоздушной обороны. Отмечается, что средства также пойдут на покупку ракетных установок и ракет Hawk, а также двух типов усовершенствованных ракет ПВО Patriot.