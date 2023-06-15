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08:30, 15 июня 2023Ценности

Младшая сестра Кейт Мосс снялась обнаженной

Младшая сестра модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась обнаженной

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской модели Кейт Мосс Лотти Мосс снялась обнаженной. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенном снимке 25-летняя фотомодель и звезда платформы OnlyFans позировала вполоборота к камере, демонстрируя стройное тело без одежды и покрытую татуировками кожу. Кроме того, девушка распустила небрежно лежащие волосы оттенка блонд и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и нанеся на губы коричневую помаду. Также она продемонстрировала селфи топлес.

При этом Мосс заявила, что завела новую страницу на OnlyFans, где пользователи могут получать деньги за откровенный контент.

Ранее британская актриса Мириам Маргулис приняла участие в откровенной фотосессии для журнала British Vogue. 82-летняя звезда «Гарри Поттера» позировала перед фотографом голой, при этом ее обнаженные части тела прикрывали стоявшие на столе тарелки с пирожными.

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    Карина Черных
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