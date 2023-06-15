Стало известно о прикрытии украинских диверсантов колонной МАГАТЭ

Командир «Шторм Z» Али: украинская ДРГ попыталась прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

По его словам, диверсанты планировали воспользоваться режимом тишины, объявленным для проезда колонны с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. В результате завязавшегося боя ДРГ потеряла не менее десяти бойцов и была отброшена.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ с главой организации Рафаэлем Гросси, возвращавшуюся на Украину. «Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сообщил Карчаа, обвинив Украину в нарушении режима тишины.

