Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:44, 15 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о прикрытии украинских диверсантов колонной МАГАТЭ

Командир «Шторм Z» Али: украинская ДРГ попыталась прорваться под прикрытием колонны МАГАТЭ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась прорваться в село Каменское в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал командир подразделения «Шторм Z» с позывным Али.

По его словам, диверсанты планировали воспользоваться режимом тишины, объявленным для проезда колонны с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. В результате завязавшегося боя ДРГ потеряла не менее десяти бойцов и была отброшена.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ с главой организации Рафаэлем Гросси, возвращавшуюся на Украину. «Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сообщил Карчаа, обвинив Украину в нарушении режима тишины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский признал серьезное сопротивление российских сил контрнаступлению ВСУ
    В UFC прокомментировали предъявленное Макгрегору обвинение в изнасиловании
    Стало известно о прикрытии украинских диверсантов колонной МАГАТЭ
    Рогов сообщил о попытке ВСУ десантироваться на левый берег Днепра
    Стал известен второй финалист Лиги наций
    Украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ
    Москвичка заявила о бомбе в кафе из-за отказа принести ей пиво
    Сальдо заявил о покушении на него с украинской стороны
    83-летний Аль Пачино стал отцом
    Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.