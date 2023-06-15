Россия указала ООН на медленные национальные расследования по «Северным потокам»

Россия обратила внимание ООН, что расследования по «Северным потокам» не продвигаются

Россия обратила внимание Совета Безопасности ООН на то, что расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Германии, Дании и Швеции не продвигаются. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются», — отметил он.

Постпред подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы разобраться в причинах произошедшего и стремиться к международному расследованию и добиться наказания тех, кто стоит за этим преступлением. Полянский назвал недопустимым, что «виновные в этом чудовищном преступлении, имеющем прямые последствия для международного мира и безопасности, до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности».

Ранее прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело «Северных потоков» в Швеции, рассказал о скором завершении расследования подрыва. Он сообщил, что расследование приближается к финальной стадии и осенью прокуратура сможет занять позицию по вопросу обвинения.