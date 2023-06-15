Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:32, 15 июня 2023Мир

Россия указала ООН на медленные национальные расследования по «Северным потокам»

Россия обратила внимание ООН, что расследования по «Северным потокам» не продвигаются

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Россия обратила внимание Совета Безопасности ООН на то, что расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Германии, Дании и Швеции не продвигаются. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

«Мы привлекли внимание наших коллег в Совете Безопасности к тому, что так называемые национальные расследования, проводимые Швецией, Германией и Данией, не продвигаются», — отметил он.

Постпред подчеркнул, что Россия будет делать все возможное, чтобы разобраться в причинах произошедшего и стремиться к международному расследованию и добиться наказания тех, кто стоит за этим преступлением. Полянский назвал недопустимым, что «виновные в этом чудовищном преступлении, имеющем прямые последствия для международного мира и безопасности, до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности».

Ранее прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело «Северных потоков» в Швеции, рассказал о скором завершении расследования подрыва. Он сообщил, что расследование приближается к финальной стадии и осенью прокуратура сможет занять позицию по вопросу обвинения.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев ответил на слова Столтенберга об Украине в НАТО
    Диетолог назвала способы избавиться от ночных перекусов
    В США признали ослабление Украины из-за поставок западного оружия
    Суд отменил приговор акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади
    Названо лучшее время для продажи iPhone
    Стилист дал советы по уходу за волосами в отсутствие горячей воды
    Звезда «Ранеток» рассказал о жизни в квартире знаменитого советского писателя
    Кремль высказался о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным
    Музыканта внезапно парализовало из-за редкой болезни
    Фигура звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на фото смутила фанатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.