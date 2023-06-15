Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 15 июня 2023Бывший СССР

Возможную продолжительность украинского контрнаступления оценили

Военный аналитик Крамник: продолжительность контрнаступления зависит от потерь Украины

Фото: Reuters

Контрнаступление Киева могло начаться из-за политического давления стран Запада, а на его продолжительность могут повлиять потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

«Есть ощущение, что само решение о контрнаступлении было политического характера, потому что надо было что-то делать, и был переоценен опыт боев прошлого лета-осени, когда украинцам достаточно легко далось наступление в Харьковской области. Возможно, предполагалось, что российские войска и здесь не будут оказывать сопротивления», — оценил он ход военной кампании.

Весь вопрос о продолжительности, наверное, определяется уровнем потерь, который украинское командование готово себе позволить

Илья Кркамниквоенный аналитик

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Киев против того, чтобы Запад торопил ход контрнаступления. «Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — сказал он. По его мнению, рассчитывать на быстрое достижение целей Киева не стоит, но шансы на успех операции вполне реальны.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контрнаступления. Он не стал рассказывать подробности, сказав, что «мы обязательно это все будем ощущать».

Днем ранее президент России Владимир Путин также отметил, что контрнаступление украинских сил уже стартовало.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Сметанина
    Обсудить
    Последние новости
    В России узнали о тяжелом ранении главы украинской разведки. Что случилось с Кириллом Будановым?
    Названа эффективная диета для женщин старше 45 лет
    В «Ростехе» разработали противодроновый комплекс «Серп-ВС6»
    Мужчина взобрался на верхушку Крымского моста в Москве и попал на видео
    Кулинарные способности сына Бекхэма высмеяли в сети
    Кремль опроверг планы по национализации активов Запада по низким ценам
    Роза Сябитова усомнилась в эффективности «денежного» ритуала с трусами
    МИД призвал установить диалог Приштины и Белграда
    Возможную продолжительность украинского контрнаступления оценили
    США назвали число подготовленных для контрнаступления солдат ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.