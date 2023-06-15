Возможную продолжительность украинского контрнаступления оценили

Военный аналитик Крамник: продолжительность контрнаступления зависит от потерь Украины

Контрнаступление Киева могло начаться из-за политического давления стран Запада, а на его продолжительность могут повлиять потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный аналитик, научный сотрудник Центра американских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник.

«Есть ощущение, что само решение о контрнаступлении было политического характера, потому что надо было что-то делать, и был переоценен опыт боев прошлого лета-осени, когда украинцам достаточно легко далось наступление в Харьковской области. Возможно, предполагалось, что российские войска и здесь не будут оказывать сопротивления», — оценил он ход военной кампании.

Весь вопрос о продолжительности, наверное, определяется уровнем потерь, который украинское командование готово себе позволить

Илья Кркамник военный аналитик

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что Киев против того, чтобы Запад торопил ход контрнаступления. «Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные рубежи внушительны — у нас нет ни людей, чтобы тратить их впустую, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным», — сказал он. По его мнению, рассчитывать на быстрое достижение целей Киева не стоит, но шансы на успех операции вполне реальны.

10 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале контрнаступления. Он не стал рассказывать подробности, сказав, что «мы обязательно это все будем ощущать».

Днем ранее президент России Владимир Путин также отметил, что контрнаступление украинских сил уже стартовало.