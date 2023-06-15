Ведущая Маша Малиновская оценила лицо Бузовой фразой «такой пчеловод»

Ведущая Маша Малиновская раскритиковала лицо певицы Ольги Бузовой фразой «такой пчеловод»

Телеведущая Маша Малиновская раскритиковала внешность певицы Ольги Бузовой. На эту тему она высказалась в эфире канала «Муз-ТВ», на который обратили внимание в Starhit.

42-летняя знаменитость заподозрила поп-исполнительницу в злоупотреблении косметологическими процедурами, в том числе в чрезмерном введении филлеров в лицо. «Бузова — такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут», — оценила внешний вид коллеги Малиновская. Сама Бузова никак не отреагировала на данную фразу.

В то же время телезвезда заявила, что относится критически и к собственной внешности. «Я вижу себя в маске и думаю, какая же красивая! А потом смотрю на реальное свое изображение и думаю — такая я старая. У меня какие-то адские морщины, что я выгляжу как 80-летняя бабка», — отметила она.

Ранее в июне звездный стилист Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт объяснил, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако, выходя в свет, предпочитает удивлять окружающих яркими образами. По словам Карстена, звезда делает это специально.