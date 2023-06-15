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15:24, 15 июня 2023Ценности

Ведущая Маша Малиновская оценила лицо Бузовой фразой «такой пчеловод»

Ведущая Маша Малиновская раскритиковала лицо певицы Ольги Бузовой фразой «такой пчеловод»
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Телеведущая Маша Малиновская раскритиковала внешность певицы Ольги Бузовой. На эту тему она высказалась в эфире канала «Муз-ТВ», на который обратили внимание в Starhit.

42-летняя знаменитость заподозрила поп-исполнительницу в злоупотреблении косметологическими процедурами, в том числе в чрезмерном введении филлеров в лицо. «Бузова — такой пчеловод. Лицо отекшее. Филлеры и там, и тут», — оценила внешний вид коллеги Малиновская. Сама Бузова никак не отреагировала на данную фразу.

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В то же время телезвезда заявила, что относится критически и к собственной внешности. «Я вижу себя в маске и думаю, какая же красивая! А потом смотрю на реальное свое изображение и думаю — такая я старая. У меня какие-то адские морщины, что я выгляжу как 80-летняя бабка», — отметила она.

Ранее в июне звездный стилист Ольги Бузовой Никита Карстен описал ее наряды фразой «нацелены на провокацию». Эксперт объяснил, что в повседневной жизни артистка носит обычные футболки и джинсы. Однако, выходя в свет, предпочитает удивлять окружающих яркими образами. По словам Карстена, звезда делает это специально.

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    Карина Черных
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