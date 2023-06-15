Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:15, 15 июня 2023Моя страна

Скромная юная медведица переехала из барнаульского зоопарка в Томскую область

Молодая самка гималайского медведя переехала из барнаульского зоопарка в Томскую область

Фото: Unsplash

Юная самка гималайского медведя из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» переехала в Северский природный парк в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба парка, передает AltaPress.

Медведице около пяти месяцев. В пресс-службе рассказали, что она очень стеснялась после переезда и старалась спрятаться или забраться повыше, чтобы переждать опасность.

«Сейчас она чувствует себя вполне комфортно: хорошо кушает, играет с игрушками, спит по расписанию», — уточнили в парке. Сейчас для новой обитательницы подбирают имя.

В парке долгое время жила пара гималайских медведей: самка по кличке Глаша и самец по кличке Гоша. У косолапых неоднократно рождались медвежата, которые в последствии разъехались по зоопаркам страны.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» в начале июня появились на свет трое котят канадских пум. Они родились у пары пум Кнопы и Рони 2 июня. В прошлый раз детеныши канадских пум рождались в Барнауле в июне 2022 года — тогда на свет появились двое котят.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев ответил на слова Столтенберга об Украине в НАТО
    Диетолог назвала способы избавиться от ночных перекусов
    В США признали ослабление Украины из-за поставок западного оружия
    Суд отменил приговор акционисту Крисевичу за стрельбу на Красной площади
    Названо лучшее время для продажи iPhone
    Стилист дал советы по уходу за волосами в отсутствие горячей воды
    Звезда «Ранеток» рассказал о жизни в квартире знаменитого советского писателя
    Кремль высказался о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным
    Музыканта внезапно парализовало из-за редкой болезни
    Фигура звезды турецкого сериала «Постучись в мою дверь» на фото смутила фанатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.