Скромная юная медведица переехала из барнаульского зоопарка в Томскую область

Молодая самка гималайского медведя переехала из барнаульского зоопарка в Томскую область

Юная самка гималайского медведя из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» переехала в Северский природный парк в Томской области. Об этом сообщает пресс-служба парка, передает AltaPress.

Медведице около пяти месяцев. В пресс-службе рассказали, что она очень стеснялась после переезда и старалась спрятаться или забраться повыше, чтобы переждать опасность.

«Сейчас она чувствует себя вполне комфортно: хорошо кушает, играет с игрушками, спит по расписанию», — уточнили в парке. Сейчас для новой обитательницы подбирают имя.

В парке долгое время жила пара гималайских медведей: самка по кличке Глаша и самец по кличке Гоша. У косолапых неоднократно рождались медвежата, которые в последствии разъехались по зоопаркам страны.

Ранее сообщалось, что в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» в начале июня появились на свет трое котят канадских пум. Они родились у пары пум Кнопы и Рони 2 июня. В прошлый раз детеныши канадских пум рождались в Барнауле в июне 2022 года — тогда на свет появились двое котят.