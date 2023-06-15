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02:07, 15 июня 2023Россия

Путин отказался связать случаи туберкулеза в зоне Каховской ГЭС с наводнением

Путин заявил, что случаи туберкулеза в зоне Каховской ГЭС не связаны с наводнением
СюжетПожар в Сочи
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероникой Скворцовой отказался связать случаи туберкулеза в зоне Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) с последовавшим после ее разрушения наводнением. Его слова приводит ТАСС.

Скворцова доложила главе государства о результатах обследования населения и отметила, что там зафиксированы несколько случаев указанного заболевания.

«Это с разливом никак не связано. Это просто в ходе обследования?» — уточнил Путин. Глава ФМБА подтвердила, что туберкулез выявлен во время обследования, в связи с чем в регион направлены бригады с мобильным аппаратом для флюорографии.

Она также сообщила, что все эвакуированные живут вместе в пунктах временного размещения, поэтому необходимо предотвратить риски для остальных граждан. «Угроза возрастает», — добавил российский президент.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более четырех тысяч человек. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают.

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    Марина Совина
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