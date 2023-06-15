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23:51, 15 июня 2023Мир

Госдеп спрогнозировал угрозу нехватки газа в Европе на несколько лет

Советник Госдепа Хокстин: угроза нехватки газа в Европе сохранится в ближайшие годы

Фото: Swen Pförtner / Globallookpress.com

Угроза нехватки газа в странах Европы сохранится в ближайшие несколько лет. Об этом заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин. Его слова приводит ТАСС.

По словам Хокстина, ожидается, что за счет усилий Соединенных Штатов и их партнеров хранилища газа в Европе к началу отопительного сезона будут заполнены более чем на 90 процентов. Однако пока не закончится конфликт на Украине, придется жить «от зимы к зиме». «Нам повезло, что последние зимы были достаточно теплыми. Но если зима будет холодная, то опасность нехватки газа останется», — отметил он.

При этом Хокстин отрицает вероятность дефицита газа для отопления домов, но в индустриальном секторе такой риск, по его оценкам, есть.

Ранее был назван возможный пик цен на газ в Европе. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков разговоре с «Лентой.ру» заявил, что он может прийтись на самые жаркие июль и август, когда вырастет потребность в кондиционировании.

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    Екатерина Подвигина
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