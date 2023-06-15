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22:33, 15 июня 2023Интернет и СМИ

Глава ИРИ назвал тенденции развития российского рынка контента

Гендиректор ИРИ Гореславский назвал тенденции развития российского рынка контента
Алексей Гореславский

Алексей Гореславский. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал тенденции развития российского рынка контента на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его слова опубликованы на сайте института.

Как рассказал Гореславский, у производителей приобретают популярность проекты по произведениям авторов в сети, экранизации компьютерных игр, а также русское аниме и сериалы-процедуралы. «Нам стало приходить больше заявок по популярным фанфикам, как правило, это фантастика», — отметил он. В частности, институт поддержал несколько проектов, среди которых есть аниме-сериал, а также сериалы про ученых, медиков и волонтеров. «Запрос на эти темы растет, и мы увидим довольно много такого контента в ближайшее время», — добавил Гореславский.

Помимо этого, глава ИРИ выразил надежду, что на рынке появится больше контента для подростков. «Детских и взрослых проектов довольно много, а для этого сегмента давно ничего не создавалось целенаправленно», — подчеркнул он.

Ранее Алексей Гореславский рассказал, что в настоящее время в российском интернете популярен так называемый теплый контент. ИРИ поддерживает подобного рода проекты, отметил он.

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    Марина Совина
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