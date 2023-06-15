Глава Пентагона сравнил конфликт на Украине с марафоном

Глава Пентагона Ллойд Остин сравнил конфликт на Украине с марафоном

Киеву нужна как краткосрочная, так и долгосрочная поддержка союзников в поставке вооружений, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Слова главы американского оборонного ведомства передает Reuters.

Выступая на встрече министров обороны стран-членов НАТО в рамках контактной группы по Украине в Брюсселе, Остин призвал союзников США по альянсу в дальнейшем усилить военную поддержку Киева, поскольку украинский конфликт, по его выражению, «это марафон, а не спринт».

«Я прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжали работать над обеспечением Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан», — подчеркнул военный.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине 15 американских БМП Bradley и 10 бронетранспортеров БТР Stryker. Кроме того, Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin.