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13:26, 15 июня 2023Мир

Глава Пентагона сравнил конфликт на Украине с марафоном

Глава Пентагона Ллойд Остин сравнил конфликт на Украине с марафоном
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Киеву нужна как краткосрочная, так и долгосрочная поддержка союзников в поставке вооружений, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Слова главы американского оборонного ведомства передает Reuters.

Выступая на встрече министров обороны стран-членов НАТО в рамках контактной группы по Украине в Брюсселе, Остин призвал союзников США по альянсу в дальнейшем усилить военную поддержку Киева, поскольку украинский конфликт, по его выражению, «это марафон, а не спринт».

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«Я прошу, чтобы члены этой контактной группы продолжали работать над обеспечением Украины средствами противовоздушной обороны и боеприпасами, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан», — подчеркнул военный.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в рамках очередного пакета военной помощи США передадут Украине 15 американских БМП Bradley и 10 бронетранспортеров БТР Stryker. Кроме того, Киев получит боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, а также переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin.

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    Глеб Бажуткин
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